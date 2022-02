Immobile, l'infortunio in Milan-Lazio non è grave

Allarme rientrato in casa Lazio dopo l'infortunio rimediato da Ciro Immobile in un contrasto con Kalulu durante il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan. Il piede fa male ma è ok, col Porto ci sarà e c'è una piccola possibilità che sia in campo già col Bologna INFORTUNATI: LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA - PROBABILI FORMAZIONI 25^ GIORNATA Condividi

Impossibile trovare un solo motivo per sorridere dopo la buia notte di Milano ma c'è spazio almeno per un sospiro di sollievo. L'infortunio di Immobile non è grave. L'allarme è gia rientrato. Esiste anche una piccola possibilità che possa recuperare già per sabato contro il Bologna. Difficile ma non impossibile. Confermata la forte contusione al collo del piede, ancora molto dolorosa ma la mobilità della caviglia è buona. Trattamenti e riflessioni: la decisione dopo la rifinitura della vigilia, mal che vada sarà a disposizione la prossima settimana per la sfida europea col Porto.

A San Siro un salto indietro vedi anche Milan-Lazio 4-0: gli HIGHLIGHTS Unica coppa rimasta dopo che i 90 minuti del Meazza non hanno trasformato in certezze le buone sensazioni lasciate dalla vittoria a Firenze. Anzi. Più che un passo è stato fatto un salto indietro. Di almeno due mesi ad un altro 4-0 subito, contro il Napoli. In mezzo dodici partite tra Coppe e campionato da cui erano arrivati incoraggianti segnali di crescita anche per quello che riguarda applicazione, equilibrio e solidità. Invece dopo 4 partite con 0 gol subiti, la squadra di Sarri ne ha presi 4 in un colpo solo.