Milan-Inter a Mariani, Guida per Fiorentina-Juve

Coppa Italia arrivata alle semifinali, unica fase del torneo che si gioca su due sfide tra andata e ritorno. I primi 90 minuti saranno in programma nei primi due giorni del mese di marzo. Si parte con l'attesissimo derby tra Milan e Inter: a San Siro fischierà l'arbitro Mariani, con Meli e Alessio assistenti. Il Var, invece, sarà Irrati. Mercoledì sera, al Franchi, ci sarà la gara d'andata tra Fiorentina e Juventus: a dirigere l'incontro sarà Guida, con Di Paolo che sarà il Var. Di seguito tutte le squadre arbitrali per le due gare in programma.