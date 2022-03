Coppa Italia, il calendario delle semifinali

Torna la Coppa Italia, con le ultime quattro squadre ancora in gioco per la competizione che si sfideranno nelle semifinali di andata. Si parte martedì alle 21 con il derby tra Milan e Inter, mercoledì invece scenderanno in campo Fiorentina e Juventus

Smaltiti gli impegni di Serie A torna la Coppa Italia, con due giorni infrasettimanali dedicati alle semifinali. Si parte subito con il derby della "Madonnina", in cui il Milan di Stefano Pioli ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi: martedì alle 21 i nerazzurri proveranno a riscattarsi dopo la sconfitta in rimonta subita a inizio dello scorso febbraio. Mercoledì, invece, toccherà a Fiorentina e Juventus: al "Franchi" gli uomini di Italiano ospiteranno i bianconeri con Dusan Vlahovic che tornerà per la prima volta a Firenze dopo aver detto addio lo scorso gennaio. Le gare di ritorno verranno disputate tra il 20 e il 21 aprile, ma gli orari non sono ancora stati comunicati dalla Lega.