Inzaghi: "Presto torneremo a fare gol"

Quinta partita senza vittorie e 403 minuti senza gol. Un momento negativo che continua per l'Inter che non è andato oltre lo 0-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan: "È stato un derby meno spettacolare degli altri, bloccato per la posta in palio" spiega Simone Inzaghi al termine del match. Per l'allenatore nerazzurro il bicchiere è comunque mezzo pieno perché la sua squadra ha rischiato poco: "Ad aprile vogliamo vincere per andare in finale e cercare di conquistare un altro trofeo - aggiunge - Non abbiamo rischiato tanto, a parte una volta dove abbiamo sbagliato un'uscita. Loro sono stati bravi in alcune situazioni nel primo tempo". Il problema, tuttavia, resta ancora in fase offensiva dopo il quarto incontro senza reti segnate: "Siamo il miglior attacco, ma da quattro partite non segniamo e fa notizia - prosegue Inzaghi - Abbiamo attaccanti forti che stanno bene e presto torneremo a far gol".