Inter-Milan si giocherà martedì 19 aprile alle 21, mentre Juventus-Fiorentina si terrà mercoledì 20, allo stesso orario. In palio, le quattro squadre cercheranno un posto nella finale di Roma: l'andata tra Milan e Inter è finita 0-0, mentre la Juventus aveva vinto il match di Firenze per 1-0 (e ancora per quest'anno in Coppa Italia vale la regola del gol fuori casa)