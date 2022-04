Archiviato l'impegno in campionato contro il Genoa, per il Milan di Stefano Pioli è già tempo di pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter in programma martedì sera alle ore 21. Nel giorno di Pasqua i rossoneri hanno continuato a lavorare a Milanello in vista del derby, con Pioli che ha organizzato un pranzo pasquale all'interno del centro sportivo con mogli e figli dei calciatori . Anche Ivan Gazidis ha preso parte, con la sua famiglia, a questa giornata di festa e leggerezza a 48 ore dal derby.

Calabria in dubbio per il derby

In mattinata il Milan ha svolto una seduta di allenamento alla quale non ha preso parte Alessio Romagnoli: il difensore centrale, infatti, ha svolto terapie e un lavoro in palestra. Anche Calabria è in forte dubbio per il derby di martedì: l'esterno rossonero, dopo aver saltato l'impegno contro il Genoa, è ancora a casa con febbre, tosse ed infezione gastroenterinale. Il numero 2 del Milan si è sottoposto a un tampone che ha dato esito negativo e proverà ad esserci lunedì per la rifinitura. Assenti, ovviamente, anche Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi.