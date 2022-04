Simone Inzaghi è raggiante a fine gara dopo aver battuto il Milan 3-0 nel derby e aver conquistato la finale di Coppa Italia: "I ragazzi sono stati fantastici, abbiamo giocato un derby di intelligenza e tattica , volevamo questa finale, abbiamo meritato sul campo - dice - Noi sappiamo quale è stato il nostro percorso, abbiamo vinto la Supercoppa a gennaio, tra 20 giorni abbiamo un’altra finale e poi c’è il campionato da giocare fino in fondo. Siamo rimasti lucidi, dopo un mese e mezzo in cui avevamo speso tanto e perso qualche punto, siamo rimasti lucidi e abbiamo lavorato". Un match che dà fiducia anche in vista del finale di campionato: " Questo finale di campionato sarà un percorso lungo , inseguiamo il Milan che è in testa - spiega - Questo è un passo importante, in campionato prima dicevano che eravamo favoriti, poi che ravamo tagliati fuori ma sarà una lotta fino alla fine".

"Vogliamo regalare gioia a questi tifosi meravigliosi"

leggi anche

Le pagelle di Inter-Milan

Quanto ai dettagli migliorati per battere il Milan: "Abbiamo lavorato su delle costruzioni e sulla fase di non possesso - spiega ancora Inzaghi - I tre derby che abbiamo giocato li abbiamo giocati bene e non meritavamo quei risultati, forse in quello d’andata eravamo meno lucidi. Mi fa piacere aver vinto il derby per questi tifosi meravigliosi e siamo contenti di avergli dato soddisfazione. Era dal 2011 che non l'Inter non giocava una finale di Coppa Italia, questi tifosi ci aiuteranno per tutte le gare difficili che ci attendono". Sulla scelta di Correa titolare: "Penso che ho cinque attaccanti che stanno bene - conclude - Ogni giorno l'allenatore deve prendere tantissime decisioni. In Supercoppa i cinque cambi mi han fatto vincere, dopo la sconfitta nel derby si è aperto un dibattito di un mese e mezzo sui miei cambi. Io ho ascoltato le critiche, ho accettato quelle costruttive e ho schivato quelle create ad hoc".