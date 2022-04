Mattia De Sciglio salterà la finale di Coppa Italia Juventus-Inter, in programma il prossimo 11 maggio a Roma. Il difensore bianconero, diffidato, è stato squalificato per una giornata dopo il giallo rimediato nella semifinale di ritorno contro la Fiorentina. Ammenda di 3mila euro (lancio di oggetti in campo) per Juve e Milan