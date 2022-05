Una buona notizia per Simone Inzaghi in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì sera allo stadio all'Olimpico. Alessandro Bastoni è tornato a lavorare in gruppo, dopo il problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare le ultime gare. Ecco la probabile formazione dell'Inter

VIDEO. LE ULTIME DA APPIANO GENTILE