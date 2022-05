Lautaro, Inter: "Questa finale significa tanto, significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro, che però non è finito e dobbiamo coronare. Sarà una gara difficile, dovremo fare quello che abbiamo preparato in questi giorni per portare a casa il risultato. Queste partite vengono decise dai dettagli, oggi è una finale e dobbiamo affrontarla in quanto tale e fare il nostro lavoro, che è alzare il trofeo. Sono contento, oggi ci sarà la mia famiglia, chiedo solo di alzare la Coppa e di festeggiare con i miei compagni"