Inizia a prendere forma il tabellone della Coppa Italia 2022/2023. Sono note le otto teste di serie che debutteranno agli ottavi di finale: oltre all'Inter - vincitrice dell'ultima edizione -, le altre sono le prime classificate dell'ultima Serie A, dunque: Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. Tutte queste squadre giocheranno l'ottavo di finale in casa propria. Per quanto riguarda gli accoppiamenti nel tabellone, Inter, Juventus, Lazio e Atalanta fanno parte di un ramo, mentre Milan, Fiorentina, Roma e Napoli fanno parte dell'altro. Qualora tutte e otto le squadre si dovessero qualificare ai quarti di finale, lo scenario vedrebbe: Inter-Atalanta, Juventus-Lazio da una parte e Milan-Fiorentina e Napoli-Roma dall'altra. Di conseguenza, non sarà possibile riassistere a una nuova finale tra Inter e Juventus, come nell'ultima edizione: il 'Derby d'Italia di Coppa', nel caso, si giocherà nella doppia semifinale.