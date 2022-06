Dopo la sconfitta nella 'Finalissima' per 3-0 contro l'Argentina a Wembley, l'Italia inizia il suo cammino in questa edizione della Nations League affrontando, a Bologna, un altro avversario ostico, la Germania di Flick. Mancini manda in campo Frattesi dal 1'. In attacco Scamacca con Politano e Pellegrini. Bonucci in tribuna. Flick con i suoi uomini migliori. Werner il riferimento più avanzato. In campo anche Gnabry, Muller e Sané. Calcio d'inizio alle 20.45