Non si ferma il cammino in Coppa Italia degli emiliani di Pecchia, che superano 1-0 il Bari e si qualificano agli ottavi di finale contro l'Inter a gennaio. Meglio i gialloblù nel primo tempo, pericolosi con Bonny e a segno alla mezz'ora con Benedyczak. Applausi per il baby portiere Corvi, sostituto dell'infortunato Buffon, che salva il risultato nella ripresa

PARMA-BARI 1-0

29' Benedyczak



PARMA (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly (61' Hainaut), Balogh, Circati, Delprato; Juric, Sohm; Ansaldi (46' Oosterwolde), Bonny (46' Vazquez), Benedyczak (75' Estevez); Charpentier (46' Sits). All. Pecchia



BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Mallamo, Maita (61' Benedetti), D'Errico (66' Cangiano); Botta (75' Galano); Salcedo (66' Ceter), Scheidler (61' Cheddira). All. Mignani



Ammoniti: Botta (B), Vicari (B)



Prosegue la corsa in Coppa Italia del Parma, che supera 1-0 il Bari e accede agli ottavi di finale dove affronterà l'Inter a San Siro. Appuntamento a gennaio per la squadra di Pecchia, che si aggrappa al gol-partita di Benedyczak e ringrazia il baby portiere Corvi (sostituito di Buffon) decisivo nella ripresa. Nel replay dell'esordio stagionale in Serie B, terminato 2-2 lo scorso 12 agosto, la spuntano gli emiliani che confermano l'ottimo momento di forma: imbattuti da quattro turni e a -3 dalla vetta occupata dalla Ternana. Si ferma ancora invece il Bari, battuto per la prima volta nel weekend dall'Ascoli e nuovamente sconfitto salutando la Coppa Italia. Chi va avanti è il Parma che, dopo aver già eliminato la Salernitana, si regala un'altra squadra di Serie A.

La cronaca della gara

Meglio gli emiliani in avvio, subito pericolosi con Bonny che calcia fuori da buona posizione. Intensità e qualche ritocco per Pecchia, che passa alle due punte (Bonny e Charpentier) e insiste: Sohm spara alto, mira imprecisa anche per Benedyczak che però non sbaglia al 29': il cross è di Sohm è perfetto per la testa del polacco, che sovrasta Mallamo e batte Frattali. Risponde il Bari con Scheidler che trova la risposta di Corvi, attento anche su Mallamo dopo l'intervallo (con triplo cambio imposto da Pecchia). Dall'altra parte Sits ci prova di tocca, applausi ancora per Corvi che ferma in uscita Salcedo e si supera in rapida successione su Ceter e Vicari. L'assalto finale della squadra di Mignani non regala altri brividi: Parma agli ottavi di Coppa Italia.