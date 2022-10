Il Bologna si regala la Lazio: Cagliari ko 1-0

BOLOGNA-CAGLIARI 1-0

69' aut. Obert



BOLOGNA (4-2-3-1): Bardi; Posch (59' De Silvestri), Soumaoro, Bonifazi, Lykogiannis; Moro, Schouten (74' Dominguez); Sansone, Ferguson (46' Soriano), Barrow (46' Orsolini); Zirkzee (46' Arnautovic). All. Motta



CAGLIARI (4-3-2-1): Aresti; Zappa, Capradossi (68' Dossena), Obert, Barreca; Lella, Viola (77' Cavuoti), Kourfalidis; Pereiro (77' Luvumbo), Millico; Lapadula (68' Pavoletti). All. Liverani

Ammoniti: Millico, Bonifazi

Thiago Motta ottiene la sua prima vittoria da quando è subentrato a Sinisa Mihajlovic. Alla quinta gara sulla panchina rossoblu, l'allenatore italo-brasiliano conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia dove il Bologna se la vedrà con la Lazio. Il Cagliari esce a testa alta dalla sfida del Dall'Ara restando sempre in partita seppur non creando grandissime occasioni da gol se si eccettua una traversa colpita con una conclusione dalla distanza. Turnover, almeno inizialmente, per entrambi gli allenatori. Motta schiera ancora Zirkzee come riferimento più avanzato con Arnautovic in panchina, spazio anche a Ferguson. Liverani si affida alla freschezza di Millico e all'esperienza di Lapadula.



La trama di gioco è chiara, il Bologna fa la partita ma il cagliari non disdegna gioco e ripartenze. Le prime occasioni sono per la squadra di Motta che ci prova con Posch, Sansone e Ferguson ma la chance più ghiotta capita sul sinistro di Barreca che calcia dalla distanza con la palla che colpisce la traversa. Schouten si vede annullare un gol per fuorigioco e il primo tempo si chiude in perfetta parità.

Nella ripresa, Motta cambia: dentro Arnautovic, Orsolini e Soriano. La qualità di gioco dei padroni di casa aumenta così come il numero di occasioni. Cagliari sulla difensiva. Ci provano ancora Schouten e Lykogiannis ma Aresti è sempre bravo a sventare le chance del Bologna. Il vantaggio dei padroni di casa si concretizza al 69' dall'occhiasone meno chiara di tutte: dagli sviluppi di un angolo dalla destra Lykogiannis colpisce di testa, deviazione decisiva di Obert che beffa Aresti. Il Bologna legittima il risultato continuando ad attaccare e Dominguez, nel recupero, fallisce la chance per chiudere il match. Si conclude comunque sull'1-0 per il Bologna che a gennaio affronterà agli ottavi la Lazio.