CREMONESE-MODENA 4-2 d.t.s.

77’ Okereke (C), 84’ Afena-Gyan (C), 88’ rig. e 90’ Diaw (M), 111’ e 120’ Sernicola (C)

CREMONESE (4-2-3-1) : Sarr; Ghiglione (58’ Hendry), Aiwu, Vasquez (80’ Sernicola), Quagliata; Acella (58’ Ascacibar), Escalante; Baez (58’ Okereke), Milanese (68’ Afena-Gyan), Buonaiuto; Tdadjout. All. Alvini

MODENA (4-3-1-2): Seculin; Oukhadda, De Maio, Piacentini, Renzetti (62' Marsura); Magnino, Mosti (74' Gerli), Ponsi; Duca (74' Pergreffi); Giovannini (61' Armellino), Bonfanti (46' Diaw, dal 98' Falcinelli). All. Tesser

C’è stato bisogno dei tempi supplementari per stabilire il prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Coppa Italia. Sarà la Cremonese che dopo essersi portata avanti di due gol nel secondo tempo, si è fatta incredibilmente rimontare da un Modena rimasto in 10 contro 11 già al 22esimo minuto, per un doppio cartellino giallo a Magnino. La squadra di Alvini è riuscita a evitare di andare ai rigori soltanto grazie a una doppietta di Sernicola nel secondo tempo supplementare. Finisce 4-2 per la squadra di casa, un risultato che vale l’accesso alla prossima fase della competizione, in programma a inizio gennaio allo stadio Maradona. Visti gli impegni ravvicinati in campionato, i due allenatori Alvini e Tesser avrebbero evitato volentieri i supplementari e di rischiare i loro uomini migliori. Invece la partita è rimasta bloccata sullo 0-0 per quasi 80 minuti, quando ad accenderla ci hanno pensato appunto solo giocatori subentrati dalla panchina. Prima i gol nel secondo tempo di Okereke e di Felix (entrambi non partiti titolari), poi l’incredibile rimonta modenese. Grazie a una doppietta di Diaw (entrato in campo dopo l’intervallo) negli ultimi due minuti del secondo tempo: il primo gol su rigore concesso per trattenuta di Hendry, il secondo subito dopo su errore clamoroso ancora dello stesso difensore scozzese. Si va ai supplementari e il Modena ha la grande chance per riportarsi avanti e accarezzare l’idea di eliminare un’altra squadra di Serie A, dopo aver fatto fuori dalla Coppa Italia il Sassuolo ad agosto: Gerli solo davanti alla porta spreca l’assist ancora di Diaw e gli ospiti falliscono il colpo del sorpasso che riesce invece alla Cremonese. A decidere il match al minuto 111, un diagonale rasoterra di un altro giocatore entrato a partita in corsa: Sernicola. Il difensore all’ultimo minuto trova addirittura la doppietta con un altro tiro a giro di sinistro dal limite dell’area, che chiude il match. 4-2. È dunque la Cremonese a passare il turno e a guadagnarsi la prossima sfida, in casa di questo super Napoli di inizio stagione. Ma la Cremonese ha faticato forse più del previsto, contro una squadra di Serie B, specie pensando all’importantissima sfida salvezza di lunedì contro la Sampdoria.