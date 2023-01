Sarà un Milan rivoluzionato quello che scenderà in campo contro il Torino negli ottavi di Coppa Italia. Sarà una nuova grande occasione di sbloccarsi per Charles De Ketelaere. Il belga, che partirà dal 1’ in attacco al posto di Giroud, negli 829’ in rossonero fra campionato e Champions non riuscito fin qui a far vedere il talento mostrato con la maglia del Bruges. Nel video le ultime di campo dall’inviato Manuele Baiocchini