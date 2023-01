Riparte la Coppa Italia con i quarti di finale: le prime a scendere in campo saranno Inter e Atalanta che si sfidano a San Siro oggi, 31 gennaio, alle 21. Mercoledì 1 febbraio due match in programma: alle 18 Fiorentina-Torino al Franchi, alle 21 Roma-Cremonese. Conclude il programma Juventus-Lazio il 2 febbraio alle 21

Dopo la 20ma giornata di Serie A, torna in campo la Coppa Italia con i quarti di finale: diverse big in campo che proveranno a qualificarsi per le semifinali. Si parte oggi, 31 gennaio, con Inter-Atalanta in programma a San Siro: un match da dentro o fuori per Inzaghi e Gasperini che si incontrano dopo aver eliminato rispettivamente il Parma e lo Spezia agli ottavi. Mercoledì 1 febbraio sono due le partite di quarti di finale: alle 18, al Franchi, scendono in campo Fiorentina e Torino, reduci dalle vittorie agli ottavi contro Sampdoria e Milan. Alle 21 c’è invece Roma-Cremonese con i lombardi che hanno eliminato il Napoli al Maradona nel turno precedente. Conclude questo programma di quarti di finale un altro big match, quello tra Juventus e Lazio allo Stadium giovedì 2 febbraio alle 21.