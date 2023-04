Italiano: "Vinto il primo round, vogliamo sognare"

Soddisfatto l’allenatore della Fiorentina dopo la vittoria per 2-0 allo Zini nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese: “Successo meritato, ci teniamo questo doppio vantaggio”. Poi sul momento positivo della squadra: “I ragazzi hanno svoltato e stiamo riuscendo ad inanellare questi risultati positivi, ma adesso non dobbiamo mollare. La società ci è sempre stata vicina”

“Questo era il primo round, l’abbiamo vinto noi e ci teniamo questo doppio vantaggio”. Queste le parole di Vincenzo Italiano al termine del match vinto dalla sua Fiorentina allo Zini di Cremona per 2-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia: “Abbiamo rischiato, cercando di fare qualche gol in più e penso che la vittoria sia meritata alla fine”.

“I ragazzi hanno svoltato”

Sul momento magico dalla sua Fiorentina alla nona vittoria consecutiva in tutte le competizioni: “Abbiamo avuto un periodo negativo, ma solo in campionato perché nelle coppe vincevamo e facevamo gol poi in Serie A ci inceppavamo anche se creavamo tanto”. Poi aggiunge: “Adesso ci gira bene, con gli interventi del nostro portiere e un pizzico di buona sorta. I ragazzi hanno svoltato e stiamo riuscendo ad inanellare questi risultati positivi. Chiaro che non dobbiamo mollare e non dobbiamo abbassare la guardia, mi auguro che si continui su questa strada”.

“Società sempre vicina alla squadra”

Sul supporto da parte della società nel momento negativo: “La società è stata importantissima, il nostro problema era solo quello di risalire in campionato tornando a fare punti e quando l’abbiamo fatto siamo riusciti a lavorare meglio: siamo più liberi e si lavora mentalmente meglio con giocate che arrivano”. Poi conferma: “La società è sempre stata vicina a me e ai ragazzi e siamo stati ripagati in questo periodo, vogliamo continuare a sognare, due mesi fa non ci aspettavamo nulla di tutto questo ma adesso siamo venuti fuori”.