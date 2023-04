Giornata di vigilia per l’Inter che domani affronterà la Juve nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Due ballottaggi per Inzaghi: in mezzo al campo si giocano una maglia Brozovic e Calhanoglu. Da scegliere anche il partner in attacco di Lautaro Martinez: Dzeko in vantaggio su Lukaku. Ascolta le ultime news dal nostro inviato ad Appiano Andrea Paventi

GLI ARBITRI DI COPPA ITALIA