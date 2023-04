Inzaghi: "Volevamo la finale, abbiamo meritato"

C'è grande gioia nelle parole di Simone Inzaghi al termine della gara vinta contro la Juventus a San Siro che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia: "E' stata una bellissima serata, corretta, le due squadre hanno fatto una gara intensa, la mia squadra ha meritato la finale nell'arco di queste due partite - dice - Siamo molto contenti perché volevamo ritornare a Roma. Sono rimaste dieci gare alla fine, speriamo ce ne sia una in più. Non era semplice, bravi i miei ragazzi. Non si è mai perso un metro contro una squadra di grande qualità, abbiamo alternato momenti di pressione alta ad altri di attesa, porto via delle sensazioni ottime".