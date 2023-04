Finale di Coppa Italia, semifinale di Champions e vittoria in Supercoppa: le coppe sono l'habitat perfetto per l'Inter. 5 come le volte che Inzaghi ha eliminato la Juventus in carriera, 5 come i gol stagionali di Dimarco: era dai tempi di Hakimiche un difensore nerazzurro non segnava così tanto

I re di coppe. L’Inter, Inzaghi, Dimarco . Sono loro i protagonisti dei tornei a eliminazione. Finale di Coppa Italia, semifinale di Champions, vittoria in Supercoppa che si somma ai due trofei vinti l’anno scorso. Tradotto: in queste manifestazioni l’Inter è molto pericolosa . In particolare il suo allenatore che in stagione ha giocato al di fuori del campionato 15 volte con 9 vittorie e solo due sconfitte contro il Bayern Monaco . Ha battuto o eliminato Barcellona, Porto, Benfica, Milan, Atalanta e Juve .

Il magic moment di Dimarco

In queste serate le sue squadre si esaltano e se in Europa c’è l’asse Bastoni-Barella, nelle coppe nazionali c’è lo schema Barella-Dimarco con quest’ultimo che sta vivendo la migliore stagione della carriera. Gol al Milan in Supercoppa, gol alla Juve in semifinale di Coppa Italia. 5 totali e per trovare un difensore interista che ha segnato di più nelle ultime 10 stagioni bisogna scomodare Hakimi con 7. Dimarco ha giocato per un periodo di tempo con la pubalgia poi ha dovuto fermarsi e recuperare la condizione. Ora è al 100% e pronto per un finale caldissimo. Così come Barella e Calhanoglu usciti stanchi in Inter-Juve ma senza particolari problemi. L’Inter sta bene e ondeggia tra il sogno Champions e la rincorsa in campionato. Con una certezza che vale nel bene e nel male. Per i Re di Coppe niente è impossibile.