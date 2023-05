Irrati arbitro della finale tra Inter e Fiorentina

Sarà Massimiliano Irrati l’arbitro della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, in programma mercoledì 24 maggio alle 21. I due assistenti saranno Ciro Carbone e Alessandro Lo Cicero. Il IV Ufficiale sarà Michael Fabbri. Al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni, coadiuvato da Valerio Marini nel ruolo di AVAR. Assistente di riserva sarà Sergio Ranghetti. Per Irrati si tratta della terza finale in carriera.