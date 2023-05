Allo stadio Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia. Inter senza Mkhitaryan ma con tutti gli altri titolarissimi in campo: Dzeko-Lautaro davanti. In porta c'è Handanovic. Italiano scioglie i dubbi scegliendo Castrovilli (e non Mandragora) a centrocampo e Martinez Quarta (e non Ranieri) in difesa. Cabral di punta. Calcio d'inizio alle 21