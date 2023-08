Per il primo turno di Coppa Italia, in questa domenica impegnate altre quattro squadre di Serie A: alla Salernitana basta un gol di Candreva per eliminare la Ternana. In campo il Sassuolo a Cosenza. In serata il Lecce ospita il Como, il Monza la Reggiana. Ecco tutti i risultati, i marcatori e i tabellini delle gare di questa domenica

IL TABELLONE

RISULTATI E GOL DEL SABATO