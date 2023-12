Il centrocampista uruguaiano non è stato convocato da Sarri per "motivi disciplinari". Lo stesso ex Inter ha voluto dare la sua versione attraverso una storia pubblicata su Instagram: "Sono una persona sincera e dico sempre quello che penso. Ho la coscienza pulita e spero di tornare il più presto possibile". I biancocelesti saranno impegnati contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Matias Vecino non fa parte dei convocati per il match di ottavi di finale di Coppa Italia in programma questa sera allo Stadio Olimpico tra Lazio e Genoa. Alla base di questa decisione ci sono "motivi disciplinari", come ha ribadito la stessa società comunicando i calciatori in lista per la partita. A poche ore dal match è stato proprio Vecino a dare la sua versione sulla mancata convocazione attraverso una storia su Instagram: "Mi dispiace non poter essere a disposizione della squadra per l’importante partita di questa sera, ma accetto la decisione presa".

Vecino: "Ho la coscienza pulita, mai mancato di rispetto" Lo stesso ex Inter prosegue: "È importante però chiarire che dietro a questa decisione non ci sono la partita con il Cagliari o gli allenamenti! Sono sempre stato una persona sincera, diretta, che dice quello che pensa, ma non ho mai mancato di rispetto a nessuno". Poi conclude: "Ho la coscienza pulita e la voglia di tornare il più presto possibile a fare quello che amo di più. Forza Lazio".

I motivi dell'esclusione Il classe 91 sarebbe in realtà stato escluso perché a Maurizio Sarri non sarebbe piaciuto il suo ingresso in campo nel finale del match contro il Cagliari, vinto per 1-0 ma con gli ospiti in 10 e vicinissimi al pareggio proprio nei minuti di recupero. Inoltre Vecino non avrebbe poi avuto, secondo lo staff tecnico, il giusto atteggiamento nell’allenamento del giorno successivo, da qui la decisione dell'allenatore di non convocare il centrocampista "per motivi disciplinari", come sottolineato dalla Lazio nel comunicato con la lista dei convocati.