Inter, contro il Bologna occasione per Arnautovic

Mercoledì sera l'Inter ospiterà il Bologna negli ottavi di Coppa Italia. Simone Inzaghi pensa al turnover per concedere minuti a chi è stato impiegato meno dal 1' (su tutti Frattesi). Il grande ex della partita Arnautovic titolare in attacco, mentre Sanchez sarà ancora indisponibile. Il cileno proverà a recuperare per il Lecce, così come De Vrij. Nel video le ultime news dall'inviato ad Appiano Gentile Matteo Barzaghi

