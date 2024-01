Milan, gol in Coppa Italia per il 19enne Chaka Traorè

Il MIlan nel destino per Chaka Traorè. Il 19enne della Costa d'Avorio nella disgraziata stagione 2020-21 del Parma gioco infatti al Tardini gli ultimi cinque minuti della sfida di serie A contro i rossoneri. Esordio assoluto nella massima serie per lui, il primo classe 2004 allora a farlo. Poi del Milan è diventato, scelto dai rossoneri per giocare nella formazione Primavera e via via sempre più vicino alla prima squadra. Con Stefano Pioli ha vissuto diverse settimane di lavoro, tante panchine quest'anno in serie A e l'esordio, per 12 minuti nella sfida contro il Frosinone. Stasera la maglia da titolare in Coppa Italia e il gol al minuto 50' sfruttando una mischia nell'area del Cagliari. Grandi sorrisi alla fine per lui e l'abbraccio di tutti. In estate sembrava pronto al trasferimento in B al Brescia ma poi non se ne è fatto nulla e dopo questa serata speciale forse per Chaka Traorè è stato meglio così