Protagonista con una tripletta in Coppa Italia come non accadeva a uno juventino da Alex Del Piero nel 2006, Arkadiusz Milik ha deciso il passaggio del turno dei bianconeri contro il Frosinone. Un exploit previsto alla vigilia da Mattia Perin, come confermato dalla chiacchierata tra i due negli spogliatoi…

