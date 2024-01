la novità

L'edizione 2024 della Supercoppa italiana, la prima che si disputerà con il nuovo format delle 'Final Four', inizierà il 18 gennaio con la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina. Il giorno seguente è in programma l'altra semifinale tra Inter e Lazio. Le due squadre vincitrici si sfideranno il 22 gennaio per la finalissima che assegnerà il trofeo. Tutte le partite si giocheranno allo stadio Al-Awal Park di Riad, in Arabia Saudita. Ecco nel dettaglio il nuovo format I PREMI DELLA SUPERCOPPA ITALIANA