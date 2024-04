Finalista nella passata edizione, la Fiorentina punta ancora a raggiungere l'ultimo atto della Coppa Italia anche in questa stagione. L'ostacolo verso la finalissima di Roma del prossimo 15 maggio è rappresentato dall'Atalanta e i viola sono carichi in vista della gara d'andata, in programma mercoledì alle 21 al Franchi, come confermato da Vincenzo Italiano alla vigilia del match. "C'è tantissimo orgoglio per essere ancora protagonisti in una competizione che, sin dal primo giorno, abbiamo sempre cercato di affrontare con la massima attenzione e concentrazione - ha detto l'allenatore ai canali ufficiali della società -. Vogliamo condire questo percorso con qualcosa di straordinario. Di fronte ci sarà una squadra forte e in salute, dovremo farci trovare pronti. Per riottenere ciò che abbiamo fatto l'anno scorso dovremo avvicinarci alla perfezione".