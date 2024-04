Giuntoli: "Manna al Napoli? Non commento"

Il Direttore Generale della Juventus Cristiano Giuntoli, ha parlato nel pre partita della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio all'Allianz Stadium. La prima domanda è stata sulle voci che vorrebbero il suo principale collaboratore Giovanni Manna verso il Napoli: "Non commento indiscrezioni, vorrei parlare della partita". E proprio sull'importanza della partita Giuntoli è stato molto chiaro: Sulla partita: "È importante per la Juventus, è troppo facile dettare delle colpe. Quando vinciamo o perdiamo lo facciamo tutti assieme, a partire dalla società e l'allenatore fino ai calciatori. È un momento in cui le cose non vanno bene, ma vogliamo invertire il trend per costruire il futuro. Rispetto all'andata un pochino di buona sorte ci è venuta a mancare, che nella prima parte ci sono girate alcune cose per il verso giusto. Dobbiamo quindi attaccarci al lavoro, poi è mancato Vlahovic per qualche partita per infortunio o squalifica, così come è stato Milik. Noi siamo una squadra che fa del reparto offensivo la propria forza ed è chiaro. Le pressioni che ci sono alla Juventus sono un privilegio e dobbiamo essere felici di averle e vogliamo dimostrare di saperle gestire". Una battuta finale anche sul prossimo mercato estivo: "Non mi sento di parlare di mercato, siamo molto concentrati sul presente per settare le basi e arrivare in finale di Coppa Italia per vincerla. Poi con calma a bocce ferme decideremo il futuro della Juventus in base a quale sarà la competizione che faremo. Da lì decideremo anche il budget. Sarà un mercato corretto rispettando l'equilibrio economico-finanziario come è la linea dettata dalla nuova Juventus".

