Squadra in campo a Zingonia, poi partenza per Roma

Allenamento a Zingonia , poi la partenza per Roma , l’udienza dal presidente Mattarella e la ricognizione allo stadio Olimpico : questo il programma della vigilia dell’ Atalanta, che domani sera sfida la Juventus nella finale di Coppa Italia . La squadra di Gasperini si è allenata questa mattina al centro sportivo di Zingonia , alla presenza come sempre del presidente del club Antonio Percassi . Seduta al completo per il gruppo, a parte gli infortunati Holm e Kolasinac , che comunque partiranno per Roma nel primo pomeriggio con il resto della squadra.

Atalanta, il programma della vigilia

Dopo l’allenamento e la partenza per Roma, come vuole il protocollo della finale di Coppa Italia, la squadra e lo staff (in totale saranno 35 persone) sarà ricevuta alle 17 in udienza al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Più tardi, in conferenza stampa allo stadio Olimpico, insieme all'allenatore Gasperini parlerà Gianluca Scamacca, squalificato per via dell’ammonizione rimediata in semifinale contro la Fiorentina, ma grande protagonista nella seconda parte di stagione. Per la finale di domani, deciderà all’ultimo se essere presente anche il co-chairman Pagliuca, che di sicuro sarà all’altra finale, quella per l’Europa League in programma a Dublino mercoledì prossimo. Da sottolineare come domani un treno charter organizzato dalla società bergamasca porterà gran parte dei dipendenti del club a Roma per assistere alla finale. Treno che rientrerà a Bergamo subito dopo la partita. Sperando di festeggiare