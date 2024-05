De Roon, infortunio in finale: esce in lacrime

Finale di Coppa Italia finita in anticipo per Marten De Roon. Al 20' della ripresa è uscito in lacrime, seppure sulle proprie gambe, dopo una lunga rincorsa per contrastare Vlahovic. Risentimento muscolare al flessore sinistro per l'olandese dell'Atalanta. Le sue condizioni saranno da valutare anche in vista dei prossimi impegni della Dea, soprattutto per la finale di Europa League contro il Leverkusen, in programma il 22 maggio

