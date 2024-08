Coppa Italia, tutte le partite del 1° turno

In attesa dell'inizio del campionato di Serie A 2024-25, si scaldano i motori con l'avvio della Coppa Italia. Tante le squadre della massima serie impegnate nei trentaduesimi di finale. Sarà l'occasione per vedere all'opera il nuovo Napoli di Antonio Conte che, sabato 10 agosto, affronta al Maradona il Modena. Si parte oggi con Udinese, Genoa e Monza impegnate rispettivamente contro Avellino, Reggiana e Sudtirol. Dopo la retrocessione in Serie B riparte anche il Sassuolo che affronta al Mapei il Cittadella. C'è curiosità anche per il Como di Cesc Fabregas e del neo acquisto Varane. La squadra allenata dall'ex Arsenal e Barcellona avrà un compito non semplice contro la Samp a Marassi. Esordio anche per il Torino contro il Cosenza. In campo lunedì, Lecce e Cagliari contro Mantova e Carrarese.