In attesa di Romelu Lukaku, Antonio Conte si affiderà a Giacomo Raspadori per il suo debutto ufficiale sulla panchina del Napoli. In Coppa Italia sarà l'ex Sassuolo a guidare l'attacco azzurro: nemmeno convocato Victor Osimhen

La prima (e spera Conte) sia anche l’ultima senza Lukaku. Conte, spera. De Laurentiis ci prova. Big Rom non vuole altro. È il debutto del Napoli. Notte di Coppa e di campioni che ci sarebbero ma che di fatto non ci sono. E di altri che invece vorrebbero starci. Napoli senza Osimhen, neanche convocato e via solitario dall’Abruzzo. E ancora anche senza Lukaku. Però con Raspadori, il centravanti del momento. Titolare contro il Modena. È il primo turno di Coppa Italia. Il 10 agosto con il Napoli che non ne giocava uno dal 2009. Per non dimenticare i residui effetti di una stagione che però ora è davvero passata. Questo è il Napoli di Conte. Delle sue prime scelte e di un mercato che ancora deve aggiungere: più soluzioni, più energie, qualità e altri titolari. Lukaku, Neres, Gilmour, Brescianini. Ventisette giorni di ritiro. Una cinquantina gli allenamenti e cinque le amichevoli. "Amma fatica" era l’ordine. E hanno faticato. Un altro Napoli. È cambiato pressoché tutto, sebbene non sia finita qui. I metodi, la gestione, sistema e principi tattici. Anche l’aria è cambiata. Dai monti, giù al livello del mare. Che è azzurro per definizione. Come il primo Napoli ufficiale nel Maradona pieno.