Si definisce il calendario degli ottavi di finale

Si decidono in tre giorni le otto squadre che andranno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si comincia martedì 24 settembre con Lecce-Sassuolo, Cagliari-Cremonese e Torino-Empoli. Mercoledì 25 si giocano Pisa-Cesena, Udinese-Salernitana e Genoa-Sampdoria mentre giovedì 26 il quadro sarà completato da Monza-Brescia e Napoli-Palermo

La Coppa Italia torna in campo per una tre giorni che definirà il quadro degli ottavi di finale. Otto le partite in programma spalmate fra martedì 24 e giovedì 26 settembre. Ecco il programma