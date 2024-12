L'allenatore rossonero presenta la sfida all'Atalanta, in programma domani, venerdì 6 dicembre, alle 20.45 (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). "Siamo in un buon momento ma non c'è mai un buon momento per affrontare l'Atalanta. Ora giochiamo senza ansia". Su Leao: "E' migliorato ma deve essere ambizioso e pensare che ha la capacità per fare 20 gol". Sulla formazione: "Musah gioca"