Gasperini: "La Coppa Italia è un obiettivo"

"La Coppa Italia? Resta un obiettivo". Parole di Gian Piero Gasperini durante la vigilia dell'ottavo di finale di Coppa Italia a Bergamo contro il Cesena. "Per la formula stessa c'è l'opportunità di arrivare subito in alto, di giocare subito semifinale e finale. Scudetto? Non è che se ne parliamo ci sentiamo più forti. Noi facciamo il nostro al massimo, ci sono tante squadre che lottano e il campionato è ancora lungo".