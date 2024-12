Motta: "Con i rientri miglioreremo ancora"

L'allenatore della Juventus analizza il netto successo sul Cagliari che vale il passaggio ai quarti di Coppa Italia: "C'è stata la prestazione e il risultato. Koop può giocare dappertutto, ha giocato non al 100% causa influenza, Conceiçao ha margini di crescita". In gol anche Gonzalez: "Avevamo bisogno della sua energia, ora recupereremo anche gli altri, vogliamo crescere per ottenere il risultato che abbiamo in mente"

Può vivere un dopogara sereno Thiago Motta grazie al successo della sua Juve per 4-0 sul Cagliari che è valso la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia dove la Juve affronterà l'Empoli: "È andata la prestazione ed è andato bene anche il risultato - dice - Sono contento anche per il rientro di Nico che è un ragazzo fantastico. Avevamo bisogno della sua energia e della sua qualità. Adesso aspettiamo gli altri che possano rientrare e aiutare come ha fatto lui". Una Juve in emergenza che ha adattato sulla linea difensiva Locatelli e McKennie: "Io chiedo e vedo la disponibilità dei ragazzi. Non metterò mai un giocatore in difficoltà se non sono convinti. Ho chiesto a Weston e Manu cosa pensavano e la risposta è stata, sicuramente sì. Loro giocano e il risultato è questo. Questa è una dimostrazione di disponibilità e di compromesso della squadra".