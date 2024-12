Dopo una grande prestazione, l’attaccante della Juventus torna a parlare dello screzio con alcuni tifosi avuto sabato: "Mi fa piacere essere al centro del mondo bianconero. Questo è uno dei club più grandi d’Europa, con una tifoseria di 50-60 milioni. Mi spiace per quello che è successo, però dobbiamo continuare così uniti, è la cosa più importante". E prima della partita di Coppa Italia Cristiano Giuntoli aveva detto: "I rapporti con il ragazzo e il suo agente sono eccezionali. Per il rinnovo ci vedremo dopo il me

Dopo lo screzio, la pace. Con una prestazione alla Vlahovic e gli applausi ritrovati dei tifosi. La Juve passa il turno di Coppa Italia, reagendo al 2-2 contro il Venezia riacciuffato su calcio di rigore al 95’, ma è ancora il serbo a sbloccare il risultato contro il Cagliari. Un’ottima prestazione, due gol annullati (al 54’ per fuorigioco) e a venti minuti dalla fine (per offside). A fine partita, ai microfoni di Sportmediaset, Vlahovic torna a parlare di quello che era accaduto sabato (lo aveva già fatto con una storia Instagram). "Mi fa sicuramente piacere essere al centro del mondo Juve. Questo è uno dei club più grandi in Europa. Con una tifoseria di 50-60 milioni di persone. È sempre un piacere. Mi dispiace per quello che è successo sabato, però dobbiamo continuare così, tutti uniti e tutti insieme che è la cosa più importante”.