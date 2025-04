L'ultima vittoria dell'Inter contro il Milan risale ormai a un anno fa, quando il 22 aprile 2024 i nerazzurri sollevarono il loro ventesimo scudetto. C'era Stefano Pioli in panchina, che in quell'occasione arrivò alla sua sesta sconfitta consecutiva contro Inzaghi. Eppure quel Milan navigava in altre acque rispetto a quello 'portoghese' di Fonseca e Conceicao, che di contro è ancora imbatutto nella stracittadina, con l'acuto della vittoria in Supercoppa del gennaio scorso