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Fiorentina-Pisa, Vanoli: "Non dobbiamo sbagliare la partita"

Coppa Italia

Vigilia di Coppa Italia in casa Fiorentina. Al Franchi arriva il Pisa davanti a circa 15mila tifosi che aspettano continuità dopo il successo di Venezia. Stessa attesa da parte di Vanoli: "Abbiamo un solo trofeo per cui lottare, quindi ai ragazzi ho chiesto di non sbagliare la gara di domani e giocarle tutte al 100%. Firenze deve credere in questo nuovo progetto"

IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

Dopo la vittoria di Venezia la Fiorentina torna in campo martedì 15 settembre per affrontare al Franchi il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia. La vincente del match, su gara secca, affronterà negli ottavi di finale il Napoli. Alla vigilia del match le parole di Paolo Vanoli, che proprio prima della sfida in Laguna ha ripreso la guida della squadra per sostituire Fabio Grosso: "Quest'anno abbiamo un solo trofeo per cui lottare, quindi ai ragazzi ho chiesto di non sbagliare la gara di domani e giocarle tutte al 100%. Abbiamo la fortuna di avere una rosa competitiva e la concorrenza aiuta sempre a migliorarsi. Tutti sanno quanto sia legato a questa città, a questa tifoseria e a questo ambiente. Ho vissuto una gioia importante da giocatore e sappiamo cosa abbiamo fatto l'anno scorso, qualcosa di straordinario. Ma nel calcio bisogna sempre guardare avanti, adesso c'è una nuova pagina bianca da scrivere, siamo stati fortunati a partire con il piede giusto, come tutte le squadre rivoluzionate e piene di giovani ci saranno alti e bassi, servirà equilibrio, ma l'obiettivo è riempire questa pagina con tante cose belle". 

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