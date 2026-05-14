Marotta: "Futuro? Non ci saranno rivoluzioni"

Il presidente nerazzurro ha commentato il trionfo in Coppa Italia: "Tutti hanno dato il loro contributo dalla proprietà ai tifosi. La sconfitta dell'anno scorso ha lasciato il segno, ma Chivu che è il leader della squadra ha riportato il gruppo in carreggiata. Quest'anno abbiamo vinto due trofei, resta il puntino nero della Champions". E sul futuro: "Non è il caso di cambiare molto, proseguiremo la politica del mix tra giovani talenti e giocatori d'esperienza"

Il 'double' è nerazzurro dopo il trionfo in Coppa Italia. Festa all'Olimpico dell'Inter che, già conquistato il 21° scudetto, celebra anche la decima coppa della sua storia. Secondo titolo stagionale per la squadra di Chivu, traguardo commentato dal presidente Giuseppe Marotta: "C'è una squadra che va in campo e un’altra che è fuori in tutte le sue componenti. Ringrazio Ausilio, Baccin, Zanetti, Chivu, la squadra e tutti i nostri tifosi. Tutti hanno dato il loro contributo per questi risultati. Siamo contenti, quest’ultimo periodo abbiamo conseguito diversi risultati positivi ma cominciando dalla proprietà a tutte le componenti. Questo è il modello per avvicinarsi alla vittoria. A volte si perde, arrivare in finale è molto difficile. La sconfitta dell’anno scorso è stata pesante e ha lasciato il segno, ma è stato bravo Chivu che è il leader della squadra a rimettere in sesto tutto riportando il gruppo in carreggiata. Quest’anno abbiamo raccolto due trofei importanti in Italia, c’è il puntino nero della Champions ma va dato merito anche agli avversari".