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Lazio-Inter, Lautaro: "Sono orgoglioso, non era semplice dopo l'anno scorso"

Coppa Italia

A segno per la terza volta in finale di Coppa Italia, il capitano nerazzurro ha commentato la vittoria sulla Lazio: "Dopo l'anno scorso siamo ripartiti facendo una stagione importante. Questo trofeo significa tantissimo. Inter troppo criticata? Si parla tanto di noi per quello che stiamo facendo negli ultimi anni". Dumfries: "Sono contento, dopo un periodo difficile sono tornato"

FOTO. IL FILM DELLA FINALE - PAGELLE - ALBO D'ORO

È 'double' dell'Inter, doppietta che comprende anche la Coppa Italia dopo il 21° scudetto. I nerazzurri festeggiano il decimo trofeo nella competizione, 2-0 alla Lazio con l'autorete di Marusic e la firma del solito Lautaro Martinez. Capocannoniere in campionato e a segno per la terza volta in finale di Coppa (dopo la doppietta contro la Fiorentina nel 2023), il capitano nerazzurro ha parlato così al termine del match: "C'è tanta importanza, non era semplice dopo quanto successo l'anno scorso. Siamo ripartiti facendo una stagione importante a livello di risultati e prestazioni. Sono orgoglioso per aver chiuso con un altro trofeo che significa tanto. Inter troppo criticata? Si parla sempre dell'Inter per tutto quello che stiamo facendo negli ultimi anni. Dobbiamo continuare sulla nostra strada e conquistare altri titoli. Significa moltissimo per me. Che voto merita Chivu? Dieci".

Approfondimento

L'Inter trionfa anche in Coppa: Lazio battuta 2-0

Dumfries: "Sono tornato dopo un periodo difficile"

Voto all'allenatore condiviso da Denzel Dumfries, autore dell'assist del 2-0 proprio a Lautaro: "Sono felice per i compagni e per l'assist a Lauti, che qualche volta si è arrabbiato. Sono contento, dopo un periodo difficile sono tornato".

Approfondimento

Le pagelle di Lazio-Inter 0-2

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