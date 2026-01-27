Accordo raggiunto tra Como e Barcellona per Andrés Cuenca, difensore classe 2007: operazione da circa 500mila euro con percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore sarà girato in prestito allo Sporting Gijon per la seconda parte di stagione. Difensore centrale spagnolo, mancino, solido fisicamente e affidabile in marcatura. Cresciuto nella cantera del Barcellona, ha esordito in prima squadra il 1° ottobre 2024 in Champions contro lo Young Boys. All’occorrenza è stato impiegato anche da terzino