Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Si chiudono con la sfida del Franchi gli ottavi di finale di Coppa Italia: si affrontano Fiorentina e Como. Vanoli manda in campo Ndour davanti alla difesa con Fabbian alle spalle di Piccoli e Fazzini sulla trequarti sinistra. Turnover per Fabregas: in mezzo al campo gioca Sergi Roberto, non c'è Nico Paz, spazio a Kuhn, Caqueret sulla trequarti. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Ranieri, Comuzzo, Balbo; Ndour; Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini; Piccoli. All. Vanoli
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; S. Roberto, Da Cunha; Kuhn, Caqueret, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
Il tabellone della Coppa Italia
In attesa di Fiorentina-Como in programma oggi 27 gennaio che completerà il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia la Lega serie A ha definito date e orari dei quarti di finale.
Como, preso Cuenca dal Barcellona: subito in prestito allo Sporting Gijon
Accordo raggiunto tra Como e Barcellona per Andrés Cuenca, difensore classe 2007: operazione da circa 500mila euro con percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore sarà girato in prestito allo Sporting Gijon per la seconda parte di stagione. Difensore centrale spagnolo, mancino, solido fisicamente e affidabile in marcatura. Cresciuto nella cantera del Barcellona, ha esordito in prima squadra il 1° ottobre 2024 in Champions contro lo Young Boys. All’occorrenza è stato impiegato anche da terzino
Le formazioni ufficiali
Statistiche e cuoriosità
L'ultimo incrocio di Coppa Italia disputato tra Fiorentina e Como risale al 2004 e si è concluso con la vittoria toscana (3-0). Il miglior marcatore dell’incontro è Luis Oliveira con 2 reti. L’ultimo incontro tra le due, risale alla stagione 2004/05
Como vittorioso in 3 degli ultimi 5 precedenti a Firenze
Il Como si è imposto in 3 degli ultimi 5 precedenti disputati a Firenze contro la Fiorentina in tutte le competizioni.
Il Como non pareggia fuori casa da novembre 2025
I lombardi non pareggiano in trasferta da novembre 2025 (0-0 a Napoli): da allora, gli uomini di Fàbregas hanno registrato 4 vittorie e 2 sconfitte esterne.
Fiorentina-Como, le sfide in Coppa Italia
Fiorentina-Como in Coppa Italia si è giocata per 8 volte. Il bilancio sorride in favore dei viola con 5 vittorie, 2 successi dei lariani e un solo pareggio. I gol nella storia di questo match, in questa competizione, sono stati 20 per i gigliati; mentre 15 quelli dei lombardi.
I precedenti in Toscana tra Fiorentina e Como
Sono 21 i precedenti in Toscana tra le due squadre con bilancio di 12 successi viola (lˇultimo per 3-0 nella Coppa Italia 2004/05), 3 pareggi (lˇultimo per 1-1 nella Coppa Italia 1989/90, vittoria toscana per 8-7 ai rigori) e 6 successi lariani (lˇultimo per 2-1 nellˇattuale Serie A)
Fiorentina-Como, l'unico precedente ai rigori
Nel 1989, dopo la rete iniziale di Bosco su punizione, arrivò il pareggio del Como con Turrini a cinque minuti dal termine. Dopo una serie infinita di tiri dal dischetto e l’errore di Annoni, Dertycia spedì in gol il definitivo 10-9 che permise di superare il secondo turno ai gigliati.
Fiorentina contro il Como per la terza volta con lavori allo stadio Franchi
La Fiorentina affronta per la terza volta il Como con dei lavori in corso allo stadio. Nelle precedenti due occasioni si era giocato a Lucca e Pistoia, questa serà si giocherà comunque al Franchi, questo significa che la Fiorentina non riesce a battere il Como in coppa Italia al Franchi dal 31 agosto 1983.
I numeri della Fiorentina in Coppa Italia
In Coppa Italia, il bilancio della Fiorentina è di 188 vittorie, 85 pareggi e 78 sconfitte nelle 351 gare disputate (602 reti segnate e 336 subite).
Il Como non superava due turni di Coppa Italia dal 2014-15
Era dallˇedizione 2014/15 che il Como non superava due turni di Coppa Italia, quando i lariani vinsero contro il Matelica (vittoria interna per 5-0) ed il Frosinone (vittoria ai rigori per 3-1, dopo lo 0-0 nei 120ˇ). Succesivamente il Como venne eliminato dalla Sampdoria (sconfitta per 4-1 al Marassi)
Douvikas a caccia del record di gol di Rocchi al Como in Coppa Italia
Tasos Douvikas a quota 3 reti nell'edizione 2025/26 della Coppa Italia: in caso di gol, raggiungerebbe Rocchi a quota 4 gol nella stessa edizione, primato per un calciatore del Como nella storia del torneo.
Il Como ha eliminato il Sudtirol e il Sassuolo
Il Como nei due turni precedenti hanno eliminato il Sudtirol (vittoria per 3-1) ed il Sassuolo (successo per 3-0) in entrambi casi al Sinigaglia. Le 6 reti lariane sono state ralizzate da Douvikas (3), Rodriguez (2) e Da Cunha (1).
La vincente di Fiorentina-Como affronterà il Napoli
La vincente affronterà il Napoli, che ha già eliminato il Cagliari agli Ottavi (9-8 ai calci di rigore), martedì 10 febbraio alle 21.00