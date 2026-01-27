Champions League, calendario e orari dell'8^ giornata: come seguirla su Sky Sportguida tv
Questo mercoledì 28 gennaio alle ore 21 l’ultima giornata della "League Phase" di Champions League in diretta su Sky e in streaming su NOW. 17 partite live, con una Super Diretta Gol che mostrerà assieme ai gol anche classifica e potenziali accoppiamenti playoff in tempo reale (classifica e verdetti delle italiane saranno live anche su skysport.it). Studi sempre live durante la serata con Speciale Campo Aperto Champions League, oltre al tradizionale pre e postpartita affidato a Champions League Show.
Lo abbiamo scoperto lo scorso anno: l'ultima giornata della fase campionato della Champions è uno spettacolo nello spettacolo, due ore incredibili da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW. Atalanta, Inter, Juventus e Napoli si giocano tutto: c'è chi ancora spera in una qualificazione diretta agli ottavi di finale, chi cerca la posizione (e l'avversario) migliore in vista dei playoff e chi per andaci ai playoff ha disperatamente bisogno di una vittoria. Con la suggestione (o rischio, scegliete voi) di un derby italiano nella prossima fase. Ci sono diversi modi per godersi tutto questo spettacolo su Sky:
- Seguire la partita di una delle italiane (durante le dirette Sky di Inter, Juventus e Atalanta verrà mostrata la classifica in tempo reale a ogni cambiamento). Ricordiamo che Napoli-Chelsea sarà visibile sull'app Prime Video, disponibile su Sky per gli abbonati ad Amazon Prime
- Sintonizzarsi sul canale 251 per la Super Diretta Gol con le immagini da tutti i campi Sky, i risultati, la classifica e i potenziali accoppiamenti dei playoff in tempo reale
- Seguire sul canale 200 lo studio live con i commenti in tempo reale di Costacurta, Di Canio e Ghoulam
Ricordiamo che scenderanno in campo tutte assieme questo mercoledì alle ore 21: la Juventus sarà impegnata in casa del Monaco (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252), trasferta anche per l’Inter contro il Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio e Sky Sport 253) e per l’Atalanta contro l’Union Saint-Gilloise (Sky Sport Arena e Sky Sport 254). I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere Napoli-Chelsea attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Super Diretta Gol e studio live
Sky Sport seguirà le 17 partite anche in contemporanea - a partire dalle 21.00 - grazie a una super Diretta Gol (Sky Sport 251), nella quale verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento, con la voce fuori campo di Gianluigi Bagnulo che in tempo reale darà le ultime sulla posizione delle squadre e gli accoppiamenti dei playoff. Inoltre, su Sky Sport 24, appuntamento con Speciale Campo Aperto Champions League, uno studio in cui Mario Giunta, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam e Luca Mastrorilli commenteranno live ogni match. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione insieme a Mario Giunta per gli spazi news dell’approfondimento serale. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: dalle 20 Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, mentre dalle 23 si aggiungerà alla tavola rotonda anche Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Classifica e verdetti live anche su skysport.it
Il sito di Sky Sport, per questi ultimi 90', affiancherà ai tradizionali liveblog di tutte le gare anche la possibilità di seguire contemporaneamente in un unico posto le variazioni della classifica di Champions a ogni gol e i verdetti in tempo reale delle squadre italiane coi potenziali accoppiamenti ai playoff per le squadre coinvolte.
Champions League, l’ottava giornata di League Phase su Sky e NOW
Mercoledì 28 gennaio
Dalle 20.00: Champions League Show con Federica Masolin, Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero
- ore 21.00: MONACO-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Aldo Serena, inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo, Diretta Gol Federico Zancan
- ore 21.00: BORUSSIA DORTMUND-INTER su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 21.00: UNION SAINT-GILLOISE-ATALANTA su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi, inviati Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Davide Polizzi
- ore 21.00: EINTRACHT FRANCOFORTE-TOTTENHAM su Sky Sport Mix e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 21.00: MANCHESTER CITY-GALATASARAY su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Federico Botti
- ore 21.00: BENFICA-REAL MADRID su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 21.00: PSG-NEWCASTLE su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Luca Pellegrini, Diretta Gol Filippo Benincampi
- ore 21.00: LIVERPOOL-QARABAG su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Gioele Anni, Diretta Gol Nicolò Ramella
- ore 21.00: BARCELLONA-COPENHAGEN su Sky Sport 259e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Paolo Redi
- ore 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251 e in streaming su NOW
AJAX-OLYMPIAKOS
ARSENAL-KAIRAT ALMATY
ATHLETIC BILBAO-SPORTING LISBONA
ATLETICO MADRID-BODOE GLIMT
BAYER LEVERKUSEN-VILLARREAL
CLUB BRUGGE-OLYMPIQUE MARSIGLIA
PAFOS-SLAVIA PRAGA
PSV-BAYERN MONACO
- Dalle 21.00: Speciale Campo Aperto Champions League con Mario Giunta, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam e Luca Mastrorilli
Dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio
Da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio
- All’01.00: Goleador Europe con Martina Quaranta