Questo mercoledì 28 gennaio alle ore 21 l’ultima giornata della "League Phase" di Champions League in diretta su Sky e in streaming su NOW . 17 partite live, con una Super Diretta Gol che mostrerà assieme ai gol anche classifica e potenziali accoppiamenti playoff in tempo reale (classifica e verdetti delle italiane saranno live anche su skysport.it). Studi sempre live durante la serata con Speciale Campo Aperto Champions League, oltre al tradizionale pre e postpartita affidato a Champions League Show.

Lo abbiamo scoperto lo scorso anno: l'ultima giornata della fase campionato della Champions è uno spettacolo nello spettacolo, due ore incredibili da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW. Atalanta, Inter, Juventus e Napoli si giocano tutto: c'è chi ancora spera in una qualificazione diretta agli ottavi di finale, chi cerca la posizione (e l'avversario) migliore in vista dei playoff e chi per andaci ai playoff ha disperatamente bisogno di una vittoria. Con la suggestione (o rischio, scegliete voi) di un derby italiano nella prossima fase. Ci sono diversi modi per godersi tutto questo spettacolo su Sky:

Seguire la partita di una delle italiane (durante le dirette Sky di Inter, Juventus e Atalanta verrà mostrata la classifica in tempo reale a ogni cambiamento). Ricordiamo che Napoli-Chelsea sarà visibile sull'app Prime Video, disponibile su Sky per gli abbonati ad Amazon Prime Sintonizzarsi sul canale 251 per la Super Diretta Gol con le immagini da tutti i campi Sky, i risultati, la classifica e i potenziali accoppiamenti dei playoff in tempo reale Seguire sul canale 200 lo studio live con i commenti in tempo reale di Costacurta, Di Canio e Ghoulam

Ricordiamo che scenderanno in campo tutte assieme questo mercoledì alle ore 21: la Juventus sarà impegnata in casa del Monaco (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252), trasferta anche per l’Inter contro il Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio e Sky Sport 253) e per l’Atalanta contro l’Union Saint-Gilloise (Sky Sport Arena e Sky Sport 254). I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere Napoli-Chelsea attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.