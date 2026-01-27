Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 23^ giornataSerie A
Introduzione
L'ultimo turno di campionato ha visto qualche assenza illustre. La speranza per tifosi e fantallenatori è che ci siano un po' di ritorni "importanti". L'altra faccia della medaglia riguarda le nuove presenze nelle varie infermerie a cominciare da Niccolò Barella, assente in Champions per un affaticamento muscolare. Brutte notizie anche per Fabregas che dovrà capire le condizioni di Douvikas, uscito per un problema alla caviglia nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, nelle prossime ore gli esami per capire l'entità dell'infortunio. Fari puntati, ancora una volta sul Napoli: nuovi tempi di recupero per Anguissa mentre Milinkovic-Savic, già assente contro la Juventus, starà ai box anche in questo turno di campionato. Gasperini invece sa già di non poter contare su Manu Koné per almeno 3 settimane.
Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno tre giocatori. Il solo ad essersi preso un rosso è stato Skorupski. Gli altri due invece, Barbieri e Calabresi, hanno ricevuto un giallo da diffidati. Nuovo stop per Ismajli, sostituito nel primo tempo della sfida tra Torino e Como. Per l'ex difensore dell'Empoli la stagione continua ad essere a intermittenza. Ecco quindi la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 23^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
Como-Atalanta, domenica ore 15
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a metà febbraio.
BOLOGNA
Bologna-Milan, martedì ore 20:45
- SKORUPSKI - Squalificato un turno. Salta il Milan
- LUCUMI' - Lesione di basso grado al bicipite femorale. Rientro previsto nella prima parte di febbraio
CAGLIARI
Cagliari-Verona, sabato ore 20:45 su Sky Sport
- FOLORUNSHO - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Rientro previsto a inizio febbraio
- DEIOLA - Problema muscolare. Dovrebbe saltare anche la gara contro la Fiorentina
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
Como-Atalanta, domenica ore 15
- DOUVIKAS- problema alla caviglia in Coppa Italia contro la Fiorentina, da valutare
- DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Resta in dubbio per la 23^giornata
- GOLDANIGA - Problema al piede. In forte dubbio per la 23^ giornata
CREMONESE
Cremonese-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport
- BARBIERI - Squalificato un turno. Salta l'Inter
- PAYERO - Problema fisico. Recuperabile per la 23^ giornata
- COLLOCOLO - Problema muscolare. In forte dubbio per la 23^ giornata
- SANABRIA - Problema muscolare. In dubbio per la sfida contro l'Inter
FIORENTINA
Napoli-Fiorentina, sabato ore 18
- KEAN: problema alla caviglia destra. In dubbio per la 23^ giornata
- PARISI - Lesione 1° grado bicipite femorale. Dovrebbe saltare anche la gara contro il Napoli
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026 ma da stabilire quando effettivamente tornerà a disposizione
GENOA
Lazio-Genoa, venerdì ore 20:45
- GRONBAEK - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la 23^ giornata
- BALDANZI - Problema al retto femorale. In forte dubbio per la 23^ giornata
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a inizio febbraio
INTER
Cremonese-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport
- BARELLA - Affaticamento muscolare. Possibile che non venga rischiato contro la Cremonese
- CALHANOGLU - Risentimento muscolare al soleo sinistro. Rientro previsto a inizio febbraio
- DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. E' stato operato, dovrà stare fermo almeno fino a fine febbraio
JUVENTUS
Parma-Juventus, domenica ore 20:45
- RUGANI – Lesione di medio grado al gemello mediale. Rientro previsto per gli inizi di febbraio
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto tra fine marzo e inizio aprile
- MILIK - Problema fisico. Tempi di recupero non definiti
LAZIO
Lazio-Genoa, venerdì ore 20:45
- PATRIC - Problema al polpaccio. In dubbio per la 23^ giornata
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
- ROVELLA - Affaticamento muscolare. In forte dubbio per la sfida contro il Genoa
LECCE
Torino-Lecce, domenica ore 12:30
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. In forte dubbio per la gara contro il Torino
- PIERRET - Lesione muscolare. In forte dubbio per la 23^ giornata
MILAN
Bologna-Milan, martedì ore 20:45
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella seconda metà di febbraio
NAPOLI
Napoli-Fiorentina, sabato ore 18
- MILINKOVIC-SAVIC - Elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra. Salta la Fiorentina
- MAZZOCCHI - Ha rimediato una botta. Recuperabile per la sfida contro la Fiorentina
- RRAHMANI - Lesione distrattiva al gluteo. Rientro a inizio febbraio
- POLITANO - Lesione alla coscia destra. Rientro previsto nella seconda metà di febbraio
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile
- ANGUISSA - Lombalgia. Out per la 23^ giornata.
- GILMOUR - Pubalgia, operato. Possibile recupero per la 23^ giornata
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo
PARMA
Parma-Juventus, domenica ore 20:45
- VALENTI - Lesione muscolare di primo grado ai flessori. Rientro non prima di fine febbraio
- ALMQVIST - Problema muscolare. In dubbio per la 23^ giornata.
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- GUAITA - Problema alla spalla. Rientro possibile a fine febbraio
- NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
Pisa-Sassuolo, sabato ore 15
- CALABRESI - Squalificato un turno. Salta il Sassuolo
- CUADRADO - Risentimento al flessore. Le sue condizioni verranno rivalutate a febbraio
- MEISTER - Contusione. Recuperabile per la 23^ giornata
- DENOON - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la 23^ giornata
- ALBIOL - Problema muscolare. In forte dubbio per la 23^ giornata
- VURAL - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 23^ giornata
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico. Rientro previsto a marzo
- LUSUARDI - Problema muscolare. Rientro possibile a febbraio
ROMA
Udinese-Roma, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
- KONE' - Lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. Rientro previsto verso fine febbraio
- HERMOSO - Lesione di secondo grado all’ileopsoas. Rientro nella seconda metà di febbraio
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a inizio aprile
- EL SHAARAWY - Infiammazione al tendine. In forte dubbio per la 23^ giornata
- GOLLINI - Lesione muscolare. Rientro previsto per febbraio
SASSUOLO
Pisa-Sassuolo, sabato ore 15
- VOLPATO - Problema muscolare. In dubbio per la 23^ giornata
- BOLOCA - Problema al ginocchio. Tempi di recupero incerti
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
- ROMAGNA - Lesione al soleo. In dubbio per la 23^ giornata
TORINO
Torino-Lecce, domenica ore 12:30
- ABOUKHLAL - Problema muscolare al flessore. In forte dubbio per la 23^ giornata
- ISMAJLI - Problema ai flessori. Rientro fine febbraio
- GINEITIS - Problema alla coscia. Out per il Como
- SIMEONE - Problema muscolare. In dubbio per la 23^ giornata
- MASINA - Problema muscolare accusato in Coppa d'Africa. In dubbio per il Lecce
- ILIC - Lombosciatalgia. Salta anche il Lecce
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
Udinese-Roma, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
- ZANIOLO - Intervento per pulizia ginocchio. Rientro previsto per metà febbraio
- PIOTROWSKI - Trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro. Dovrebbe tornare a disposizione a fine febbraio
- BUKSA - Lesione al soleo del polpaccio sinistro. Rientro a febbraio
VERONA
Cagliari-Verona, sabato ore 20:45 su Sky Sport
- VALENTINI - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 23^ giornata
- BELLA-KOTCHAP - Problema fisico. In dubbio per la sfida contro il Cagliari
- MOSQUERA - Risentimento muscolare. In dubbio per la 23^ giornata
- FRESE - Fastidio muscolare. Possibile recupero per la 23^ giornata
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di marzo 2026
- AL MUSRATI - Risentimento muscolare. In dubbio per la 23^ giornata
- AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. Potrebbe rientrare a fine gennaio
- BELGHALI - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la 23^ giornata