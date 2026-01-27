Introduzione

L'ultimo turno di campionato ha visto qualche assenza illustre. La speranza per tifosi e fantallenatori è che ci siano un po' di ritorni "importanti". L'altra faccia della medaglia riguarda le nuove presenze nelle varie infermerie a cominciare da Niccolò Barella, assente in Champions per un affaticamento muscolare. Brutte notizie anche per Fabregas che dovrà capire le condizioni di Douvikas, uscito per un problema alla caviglia nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, nelle prossime ore gli esami per capire l'entità dell'infortunio. Fari puntati, ancora una volta sul Napoli: nuovi tempi di recupero per Anguissa mentre Milinkovic-Savic, già assente contro la Juventus, starà ai box anche in questo turno di campionato. Gasperini invece sa già di non poter contare su Manu Koné per almeno 3 settimane.



Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno tre giocatori. Il solo ad essersi preso un rosso è stato Skorupski. Gli altri due invece, Barbieri e Calabresi, hanno ricevuto un giallo da diffidati. Nuovo stop per Ismajli, sostituito nel primo tempo della sfida tra Torino e Como. Per l'ex difensore dell'Empoli la stagione continua ad essere a intermittenza. Ecco quindi la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 23^ giornata di Serie A