Fiorentina, il figlio di Commisso nuovo presidente

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina: Giuseppe Commisso, figlio di Rocco, nominato nuovo presidente

fiorentina

Il figlio di Rocco Commisso - morto lo scorso 16 gennaio negli Stati Uniti - è stato nominato nuovo presidente della Fiorentina. "È per me un grande onore. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina" le sue prime parole sul sito del club viola

FIORENTINA-COMO, LE PROBABILI

La Fiorentina ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione della società ha nominato Giuseppe Commisso - figlio di Rocco, morto lo scorso 16 gennaio - nuovo presidente del club viola. Nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager. Giuseppe Commisso assume la carica di presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del club.

"Determinato a portare avanti l'eredità di mio padre"

"È per me un grande onore assumere la presidenza della Fiorentina", ha dichiarato Giuseppe Commisso. "Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e a Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro delcClub. Colgo inoltre questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Fiorentina, il figlio di Commisso nuovo presidente

fiorentina

Il figlio di Rocco Commisso - morto lo scorso 16 gennaio negli Stati Uniti - è stato nominato...

Il Times celebra la storia di Arpad Weisz

giorno memoria

Nel Giorno della Memoria, che si celebra oggi, il quotidiano britannico The...

Firenze ricorda Commisso: messa per il presidente

fiorentina

Messa in suffragio a Firenze, nella giornata di ieri, per il presidente viola morto il 16 gennaio...

Dove vedere Hellas Verona-Udinese

guida tv

La partita Hellas Verona-Udinese della 22^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 26 gennaio alle...

Elongazione per Milinkovic-Savic: fuori 15 giorni

napoli

Continua l'emergenza infortuni in casa Napoli, che perde Vanja Milinkovic-Savic per 15 giorni: il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE