 Inter Venezia 5-1, le pagelle della partita di Coppa Italia | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Venezia 5-1, le pagelle della partita di Coppa Italia

Coppa Italia fotogallery
13 foto

L'Inter batte il Venezia 5-1 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Il migliore in campo è Thuram, autore di una doppietta. Bene tutti gli attaccanti mandati in campo da Chivu: vanno a segno anche Pio Esposito e Bonny (quest'ultimo subentrato nella ripresa). Primo gol in nerazzurro per Diouf. Nel Venezia soltanto due giocatori tornano a casa con la sufficienza. Tutti i voti a cura del nostro inviato Andrea Paventi

INTER-VENEZIA 5-1IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA

ALTRE FOTOGALLERY

Premier League, la classifica 2025/2026

Premier League

Dopo il successo di martedì del Manchester City sul campo del Fulham, è arrivata la risposta...

20 foto

Le pagelle di Inter-Venezia 5-1

Coppa Italia

L'Inter batte il Venezia 5-1 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Il migliore...

13 foto

Le pagelle di Napoli-Cagliari 10-9 dopo rigori

Coppa Italia

Il Napoli è ai quarti di Coppa Italia, dopo il successo 10-9 ai rigori contro il Cagliari. ...

24 foto

Le probabili formazioni di Inter-Venezia

Coppa Italia

Stasera (mercoledì 3 dicembre) l'Inter ospita il Venezia alle 21 per gli ottavi di Coppa Italia....

13 foto

Coppa d'Africa, giocatori in nazionale dal 15/12

Coppa d'Africa

La decisione era stata anticipata dall'allenatore del Liverpool Arne Slot, ma ora è stata...

21 foto

Video in evidenza

    Coppa Italia: Ultime Notizie

    Chivu: "Contento per Diouf. Frattesi? Ci conto"

    Coppa Italia

    L'allenatore dell'Inter commenta la vittoria e soprattutto la prestazione della sua squadra: "Mi...

    Conte: "Lucca deve lavorare duramente"

    napoli

    L'allenatore del Napoli in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro il...

    Spalletti: "Col Napoli un'emozione incandescente"

    juventus

    L'allenatore della Juventus commenta la vittoria in Coppa Italia con l'Udinese: "Abbiamo fatto...