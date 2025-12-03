Le pagelle di Inter-Venezia 5-1

L'Inter batte il Venezia 5-1 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Il migliore in campo è Thuram, autore di una doppietta. Bene tutti gli attaccanti mandati in campo da Chivu: vanno a segno anche Pio Esposito e Bonny (quest'ultimo subentrato nella ripresa). Primo gol in nerazzurro per Diouf. Nel Venezia soltanto due giocatori tornano a casa con la sufficienza. Tutti i voti a cura del nostro inviato Andrea Paventi
- JOSEP MARTINEZ voto 6
- BISSECK voto 6,5
- DE VRIJ voto 6
- CARLOS AUGUSTO voto 6
- DIOUF voto 7
- FRATTESI voto 6,5
- ZIELINSKI voto 6
- SUCIC voto 6
- LUIS HENRIQUE voto 6
- THURAM voto 8 (MVP)
- PIO ESPOSITO voto 7
- dal 45' MKHITARYAN voto 6
- dal 60' BONNY voto 6,5
- dal 60' COCCHI voto 6
- dal 79' SPINACCÈ voto 6
- dal 79' BOVO s.v.
- GRANDI voto 5
- KORAC voto 5
- VENTURI voto 5
- SIDIBÉ voto 5
- SAGRADO voto 6
- DUNCAN voto 5,5
- BOHINEN voto 5,5
- LELLA voto 5
- HAPS voto 5
- CASAS voto 6
- COMPAGNON voto 5,5