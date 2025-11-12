Coppa d'Africa, i giocatori di Serie A che potrebbero essere convocati

Manca poco più di un mese all'inizio della Coppa d'Africa che si terrà in Marocco. Competizione che sarà guardata con interesse anche dalla Serie A, visto che molti dei giocatori dovranno saltare alcune partite di campionato perché impegnati nel torneo. Ecco chi potrebbe essere convocato (compresi coloro con zero presenze fin qui in nazionale o non chiamati nell'ultimo anno): solo quattro squadre sono 'salve' e non perderanno sicuramente nessuno